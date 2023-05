Juan Carlos Ulloa ‘El Parcero’, hermano de Milena Zárate, brindó una entrevista para ‘Magaly TV: La Firme’ donde delató a su también hermana Greissy Ortega , quien reside de manera ilegal en Estados Unidos con su esposo e hijos.

Como se recuerda, la colombiana anunció que en dos meses retornará al Perú porque el dinero que gana su pareja, Ítalo Villaseca, no alcanza para sostener a la familia. Según indicó, para ella es imposible trabajar y atender a sus tres hijos al mismo tiempo.

Sin embargo, esto fue desmentido por el colombiano conocido como ‘El Parcero’, quien reveló la verdadera razón por la que Greissy quiere volver al Perú.

“Ella no trabaja, ella se la pasa pegada en las redes sociales, ¿por qué no trabaja?, porque le pasan arriendo, le pagan la comida, le dan el colegio, obviamente ella no necesita trabajar. Estados Unidos es para pocos, aquí sí se trabaja, si se tiene que trabajar ”, dijo indignado.

El ‘Parcero’ aseguró que Greyssi Ortega se pelea públicamente con Milena Zárate porque busca facturar y así vivir del escándalo cuando retorne al Perú.

“Quiere facturar porque se quiere ir a Perú otra vez, porque Estados Unidos le quedó grande porque no le gusta hacer nada, no le gusta trabajar. Ítalo fue incapaz de comprarle un colchón a ella y a sus hijos, yo tuve que darle mi propio colchón”, finalizó.

Greissy Ortega es acusada de “envenenar” a Milena Zárate

Milena Zárate afirmó que Greyssi Ortega es capaz de todo, recordando un pasaje de su vida en la que dejó entrever que su hermana menor la habría estado envenenado durante su embarazo.

“Yo estuve hospitalizada como 6 meses porque estaba mal del estómago, me daba vómitos y terminaba en el hospital”, sostuvo.

Greyssi respondió: “Lo que sale de Milena es pura basura. Ella dice que yo la envenenaba cuando ella estaba embarazada. Yo no les cocinaba a ellos y es raro que ella me eche la culpa a mí de todo”.

