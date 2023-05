Juan ‘Chiquito’ Flores , exarquero de Universitario de Deportes, recordó su fallido romance con Tula Rodríguez, el cual duró cinco años y terminó en el año 2010. El exfutbolista estuvo en el set de ‘Mande Quien Mande’ y reveló cómo conquisto a la exvedette.

El exjugador comentó que conoció a Tula en una discoteca de Barranco cuando se presentaba la agrupación de salsa ‘Manolito y su Trabuco’.

“Entonces la señorita pasaba y pasaba, bueno la señora, en ese tiempo era señorita. Yo estaba sentado con ‘Melcochita’ conversando. ‘¿Quien es ella?’, le pregunté. Me dijo: ‘vaya no más que ella está sola’. ‘No, que me palteo’.’ Vaya señor’, me respondió. Entonces le invité a bailar, le dije donde vives, me dijo que en El Agustino” , fue así como ‘Chiquito’ abordó a la conductora de TV.

Juan Flores reveló que al día siguiente que se conocieron en la discoteca fueron a comer ceviche.

“Le dije ‘vamos a comer ceviche’. Entonces al día siguiente nomás, fuimos a comer un ceviche y le di una beso” , comentó, dejando en shock a María Pía Copello y ‘La Carlota’.

La conducta de ‘Mira Quien Mande’ alabó la rapidez en cómo conquistó ‘Chiquito’ a Tula Rodríguez.

“Ese es el gancho pues. el poder de la atracción, inmediatez, efectividad”, agregó.

¿Por qué terminaron Tula Rodríguez y Juan ‘Chiquito’ Flores?

‘Chiquito’ Flores, en el 2013, aseguró al programa “Amor, amor, amor” que le fue infiel a la presentadora de televisión.

“Yo estuve con Tula (...), pero también mantuve una relación en paralelo con Maribel. En su momento, le pedí disculpas a Tula, ya que no fue mi intención. En esa época, tenía mi fama, no supe controlarme”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR