El triste fallecimiento de Milagros Soto, más conocida en el mundo artístico como “La Princesita Mily”, ha causado conmoción en todo nuestro país. Y es que frente a ello, Juliana Oxenford no fue ajena a este suceso y recordó con mucha nostalgia a la exintegrante de “Pintura Roja”.

Recordemos que en varias oportunidades, la periodista se ha declarado fanática de dicha agrupación, luego de volverse viral por cantar a todo pulmón el tema “El teléfono” durante las grabaciones de su noticiero en Latina TV.

“No quiero terminar la edición de este programa sin antes manifestar mis condolencias a la familia de Milagros Soto, más conocida como la ‘Princesita Mily’, que murió hoy a los 57 años, luego de presentar un cuadro severo de complicaciones, que ya venía manifestando por su estado de salud tan delicado. Se trata de quien fue la voz de una banda que, además, yo quiero, respeto, admiro y sigo desde hace mucho tiempo, ‘Pintura Roja’” , comenzó diciendo la comunicadora de ATV.

Por otra parte, la hija del actor Marcelo Oxenford destacó las cualidades de La Princesita Mily y señaló que todo el Perú la recordará con mucho cariño luego de su sensible fallecimiento a los 57 años de edad.

“De hecho, la canción que está sonando es un tema que yo canto y me encanta. He compartido con ustedes momentos de mucha felicidad y alegría a ritmo de esta canción, que no debe dejar de sonar nunca porque será el gran legado que nos deja, entre otros éxitos. Desde el cielo seguirá sonando, estoy segura”, agregó.

