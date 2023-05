Milagros Soto Rivas, más conocida como la ‘ Princesita Milly ’, falleció este 22 de mayo de 2023, tras padecer una terrible enfermedad que no logró superar. Ella fue internada en el hospital a inicios del mes de abril y se mantuvo con pronóstico reservado a la espera de un ‘milagro’.

La familia de la exvocalista de ‘Pintura Roja’ estuvo pidiendo ayuda a los fans, a través de las redes sociales, realizando varias actividades pro fondos a fin de solventar los gastos médicos. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano.

¿Qué le pasó a la Princesita Mily?

El pasado 11 de mayo, la agrupación Pintura Roja informó sobre el problema de salud que afectaba la ‘Princesita Mily’. A pedido de la misma cantante, no precisaron qué enfermedad tenía y solo la calificaron como un “enemigo invisible”.

“Mili, está atravesando por el momento más difícil de su vida, luchando con las pocas fuerzas que le queda contra ese enemigo invisible que está al acecho, para atacarnos cuando menos lo esperamos”, se lee en el comunicado publicado en Facebook.

“Solo un milagro puede devolverle la salud y eso está en manos de Dios”, indicaron en aquel entonces.

Sin embargo, detallaron que el tratamiento era costoso, por lo que evaluaron realizar un concierto para recaudar dinero y donárselo:

“Ella no quiere que nadie sepa del mal que la aqueja, por lo que me disculpo públicamente ya que la maldita enfermedad, no solo afectó su salud sino también su economía”.

¿Qué canciones interpretó ‘Princesita Mily’ en Pintura Roja?

Milagros Soto Rivas nació el 25 de marzo de 1966 en la ciudad de Lima, en el Hospital del Empleado. Entre 1984 y 1986 fue la voz principal de Pintura Roja y fue una de las primeras mujeres en ingresar al género de la cumbia

Algunas de las canciones que interpretó ‘Princesita Mily’ en Pintura Roja fueron las siguientes:

“El teléfono”

“Jamás”

“Amor de verano”

“Te quiero hablar de amor”

“Navidad”

“El chinito”

