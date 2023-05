La exvocalista de Pintura Roja, Milagros Soto Rivas , también conocida como Princesita Mily, falleció este 22 de mayo de 2023, según lo confirmó el actual líder de la agrupación, Alejandro Zárate.

Mediante la página oficial de ‘Pintura Roja’, informaron que la cantante falleció a los 57 años de edad al no poder superar una grave enfermedad.

“Queridos amigos estamos trabajando como siempre hacemos Pintura Roja, pero queremos hace un alto para pedirles a todos un minuto de silencio para nuestra Princesita Milly, más conocida como Milagros Soto Rivas. Para quien pedimos un minuto de silencio a todo el Perú, una estrella que se apaga en estos momentos ”, mencionó Zárate.

¿Qué le pasó a la Princesita Mily?

A inicios de mayo de 2023, la página oficial de Pintura Roja informaron que la ‘Princesita Mily’ atravesaba un difícil momento debido a complicaciones en su salud y que solo “un milagro puede devolverle la salud”.

En la publicación no detalla la enfermedad que enfrenta la cantante, pero hacen hincapié en que no solo afecta su salud, sino también su economía.

“No voy a entrar en detalles porque ella tiene la misma escuela de quien escribe. No quiere que nadie sepa del mal que la aqueja, por lo que me disculpo públicamente ya que la maldita enfermedad, no solo afectó su salud sino también su economía y por la responsabilidad que me atañe estoy evaluando hacer un concierto para que el íntegro de lo que se recaude sirva para su tratamiento”, decía el comunicado.

