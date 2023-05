Majo Parodi rompió la cabeza de sus seguidores en TikTok con un juego de agilidad mental. Ella retó a Luciana Fuster y a sus hermanos, Patricio y Mafer, a que acertaran el acertijo que ella planteaba. Aunque sus hermanos lo hicieron al menos una vez, la integrante de ‘Esto Es Guerra’ se quedó atrás y nunca pudo resolver el desafío. “Yo puedo llevar un árbol y no una manzana” , dijo Fuster, siendo ‘choteada’ por su cuñada. “No, no puedes”, respondió Majo, entre risas. Los fans se burlaron: “Como se vacilan al chotear a Luciana”; “faltó que digas yo puedo llevar a Patricio, pero no a Luciana”; “Luciana no puede nunca porque no encaja con las hermanas”; “entendí que no la querían llevar”.