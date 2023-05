Fuerte y claro. Greyssi Ortega no se quedó callada y se comunicó con el programa de Magaly Medina para negar tajantemente que las presuntas amenazas de muerte que viene recibiendo Milena Zárate, sean obra suya y de su esposo Ítalo Villaseca.

Y es que la ciudadana colombiana anunció su retorno al Perú pese a la denuncia que le interpuso su hermana. “Me iría sola. Lo que pasa es que allá (en Perú) estaríamos más estables. Obviamente, él (su esposo) no se demorará tres o cuatro años, solo estará por un tiempo moderado” , comenzó diciendo.

En ese sentido, Greyssi reafirmó que dejará Estados Unidos porque aún no encuentra estabilidad, ni económica, ni emocional, pese a tener a su familia completa. “Tengo una bebé y no la puedo dejar con cualquier desconocido. Tengo que hacerme cargo de ellos y no me permite trabajar”, enfatizó la hermana de Milena.

Milena formaliza denuncia en contra de Greyssi y su esposo

El último domingo, Milena Zárate usó sus redes sociales para denunciar haber recibido amenazas por parte de la familia de Ítalo Villaseca, quien es el esposo de Greyssi Ortega, motivo por el que la expareja de Edwin Sierra decidió hacer formal la denuncia.

La colombiana fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y afirmó que está asesorándose por un abogado para hacer las cosas de forma correcta. “Voy a entrar con mi abogado para hacer la denuncia y ya luego les digo. Yo ya voy a salir a hablar (...) Primero hay que hacerlo de manera correcta porque es por la seguridad mía y la de mi hija”, dijo.

