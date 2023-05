Este 22 de mayo de 2023, durante el programa “Amor y Fuego”, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre opinaron sobre Milena Zárate, quien denunció haber estado recibiendo amenazas de muerte y ella sospecha de la familia de ítalo Villaseca, esposo y padre de los tres hijos de su hermana Greissy Ortega, con quien tuvo un fuerte enfrentamiento hace unas semanas.

“Acabo de recibir este mensaje. ¡Me han amenazado de muerte! Mañana mismo pongo la denuncia en contra de toda la familia de Ítalo Villaseca. Si a mí o alguien de mi familia le pasa algo, los culpo a ellos y a Greissy Ortega. ¡Aquí está! Tal cual como he recibido la llamada”, puso la colombiana en sus redes sociales adjuntando un audio de la supuesta amenaza.

¿Qué dijeron Rodrigo González y Gigi Mitre sobre la denuncia de Milena Zárate?

No obstante, los conductores de espectáculos pusieron en duda la denuncia que hizo la ex de Edwin Sierra, pues coincidentemente, la colocha está a punto de estrenar una serie autobiográfica en su canal de YouTube.

“Hay mucha gente que lo está tomando con pinzas (la denuncia), porque justo va a salir una serie, una biografía de Milena en redes que ella misma lo está anunciando”, comentó Gigi Mitre. “¡Cómo!”, dijo en shock “Peluchín.

“Por eso no critico a la gente que podría pensar que todo esto es armado”, continuó la presentadora. “Nosotros en su momento la hemos tenido acá y hemos sabido de lo que Milena es capaz”, agregó.

“Como por ejemplo cuando el hermano estaba acá y ella juraba que no... y todavía ella nos llamaba mentirosos cuando ella mentía y no se le movía ningún músculo. Hay gente cínica también, no te molestes con nosotros, con nosotros no tuviste sangre en la cara, a nosotros nos tildaste de mentirosos y tú sabías que la que mentía eras tú, sabías que tu hermano estaba en tu casa, tú estabas en su camioneta y tu hermano estaba acá en Perú”, recordó Rodrigo González.

TE PUEDE INTERESAR