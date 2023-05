La cantante Milena Zárate dejó atrás los escándalos con su hermana Greyssi Ortega y ahora anunció su primer libro autobiográfico “Se dice de mí”. La cantante colombiana anunció cuándo saldrá el primer capítulo en que abordará detalles de su vida y sus polémicos escándalos.

A través de su cuenta de Instagram, Milena Zárate compartió un avance de algunas de los detalles de su vida que tocará en su libro, en el video hecho a modo de collage la cantante colombiana narra pasajes e incluso revela que víctima de un intento de violación.

Milena Zárate revela que la intentaron violar

“Intentó violarme”, “Me enamoré de él terrible, pero él tenía novia y la novia iba a los ensayos”, “Solo se volteó y cerró sus ojitos y se murió”, “Me trataba como si yo fuera de su propiedad y yo dije: ‘en cualquier momento este hombre me puede hacer algo’”, “Todos me propusieron matrimonio”, son algunos de los fragmentos que adelantó Milena Zárate.

¿Cuándo se estrena la autobiografía de Milena Zárate?

Milena Zárate se ha mostrado emocionada por este nuevo proyecto y anunció que el primer capítulo de su autobiografía se estrenará el próximo jueves 25 de mayo a las 6 p.m. , el mismo podrá ser visto por su plataforma de Youtube.

“CHICOCOS 1 capítulo el jueves 25 de mayo 6pm. SE DICE DE MI la verdad. Porque la verdad de mi vida solo la se yo.... aquí les contaré muchos pasajes de mi vida, convertida en una autobiografía relatada para que no te pierdas de nada...”, se lee en el post.