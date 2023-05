Durante la noche del domingo 21 de mayo, Milena Zárate usó sus redes sociales para denunciar haber recibido amenazas por parte de la familia de Ítalo Villaseca quien es el esposo de Greyssi Ortega y hoy lunes, la exesposa de Edwin Sierra decidió hacer formal la denuncia.

La colombiana fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ antes de que ella haga su denuncia formal y afirmó que está asesorándose por un abogado para hacer las cosas de forma correcta: “Voy a entrar con mi abogado para hacer la denuncia y ya luego les digo. Yo ya voy a salir a hablar... “.

El motivo por el que Milena habría decidido denunciar las amenazas en su contra, sería por la seguridad de su pequeña hija: “Primero hay que hacerlo de manera correcta porque es por la seguridad mía y la de mi hija”.

Greyssi Ortega dejó entrever que todo sería un show para que Milena siga apareciendo en medios, pero la ex de Edwin Sierra descartó haber hecho públicas las amenazas para ganar popularidad: “Lo hago público porque es con lo que yo me puedo proteger. Soy una persona pública y tengo la voz que muchas personas no tienen”.

