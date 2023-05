Durante el fin de semana Milena Zárate denunció públicamente haber recibido amenazas por parte de la familia de Ítalo Villaseca quien es el esposo de su hermana menor y ahora la cantante colombiana dejó entrever que Greyssi Ortega la habría tratado de envenenar.

El equipo de Magaly Medina logró grabar las declaraciones de Milena Zárate donde afirmó tener en cuenta que Greyssi Ortega es capaz de todo, recordando un pasaje de su vida en la que dejó entrever que su hermana menor la habría estado envenenado durante su embarazo.

Greyssi no se aguantó y al escuchar las declaraciones de Milena, respondió: “Ella dice que yo la envenenaba cuando estaba embarazada. Yo no les cocinaba a ellos y es raro que ella me eche la culpa a mí”.

Para Greyssi, todo este nuevo escándalo sería una campaña de marketing aplicada por Milena Zárate para promocionar su nuevo libro, que habla de su vida propia, y añadió que su hermana mayor no se hace responsable de lo malo que le puede pasar en la vida: “Su eje es Greyssi, si me parto una uña es Greyssi”.

