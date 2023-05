El concierto que prometía juntar a las principales figuras del reguetón antiguo, tuvo más de un percance que logró hacer que el evento sea calificado como “deplorable”. Uno de los acontecimientos que llenó de escándalo el show, fue la intervención que le hizo la ‘Policía Nacional del Perú’ al cantante Arcángel, quien no puso resistencia a ser palpado para comprobar que no tenía nada ilegal.

Horas antes de iniciarse el concierto, el cantante se dirigía al lugar del show y fue intervenido por unos agentes policiales que hicieron que el cantante baje de su auto para que lo revisen al igual que a sus amigos. Esto fue tomado de forma diplomática por Arcángel quien pidió un aplauso para las autoridades por su accionar.

A quien no le cuadró para nada lo que hicieron los agentes del orden, fue a Magaly Medina y ella afirmó que se les pasó la mano: “A mí me parece un abuso de poder, me parece innecesario”, aclarando que en una intervención normal el procedimiento es otro: “Tú paras el carro y el vehículo y quieres los papeles del vehículo y del que maneja”.

La ‘urraca’ intentó entender y relacionar lo sucedido con las agresiones que a veces sufren los policías a manos de ciudadanos que están en contra de su autoridad: “Así es como la policía a veces innecesariamente les falten al respeto”.

TE PUEDE INTERESAR