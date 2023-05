La cantante Micheille Soifer fue invitada al “Reggaetón Lima Festival 2″ que se realizó la noche de este 20 de mayo de 2023 en el Estadio Mayor de San Marcos, pero vivió uno de los momentos más incómodos y bochornosos de su carrera. El público se manifestó con fuertes pifias y abucheos cuando ella subió al escenario para interpretar algunas de sus canciones.

El portal “Instarándula” mostró el descontento general de los asistentes con la presencia de Soifer en el escenario: “Vete”, “Fuera”, “Devuelvan la entrada”, “Sáquenla”, le dijeron. A pesar de los abucheos, la “bombón asesino” optó por hacer caso omiso a los insultos y continuó con su show.

“Samu, estábamos muy felices con DJ Rafy Mercenario, nadie sabía que se iba a presentar Micheille Soifer, nadie la quería, todos la pifiaron”, “Todos querían que la Micheille Soifer se vaya, cortaron a DJ Rafy Mercenario para que entre ella”, “Yo fui al concierto y la gente la insultaba (lárgate m...), la gente andaba molesta porque hubieron fallas en el sonido, estuvimos como dos horas sin ruido, Lunay ni Ivy Queen se presentaron y nos pusieron a la Soifer”, le contaron algunas seguidoras a Samuel Suárez.

¿Qué dijo Samuel Suárez sobre abucheos a Micheille Soifer?

Al respecto, “Samu” se pronunció sobre el papelón que vivió Micheille Soifer en el Estadio San Marcos. Para el periodista de espectáculos, la culpa es de los organizadores por haber invitado a Soifer al evento de reggaetón.

“Ya imagino a la gente emocionada por escuchar música de la buena y les sueltan a Micheille con sus canciones desconocidas y su remix del bombón asesino jajajaja le arruinaron la noche a todos en el Estadio de San Marcos”, comentó en un inicio.

“Micheille es una artista nacional que hace años intenta pegarla, pero no le liga una, igual eso no amerita que sea humillada de esa manera por un estadio. Pero también pónganse a pensar en toda la gente que invirtió su dinero para disfrutar de sus artistas y les sueltan a Micheille en la parte más chévere del tono. Están en su derecho de molestarse, no contra ella, si no en contra de los organizadores”, agregó.

Fotos y Video: (Instarándula)