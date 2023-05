La cantante Yahaira Plasencia se pronunció y explicó sus motivos por las que no quiso hablar con los reporteros de Magaly Medina. La salsera fue duramente criticada luego de retirarse de una radio local al percatarse que había un micrófono del espacio de farándula de ATV.

Durante una entrevista con Carlos Carlín, la expupila de Sergio George señaló que ha decidido no brindar más declaraciones al programa de “Urraca”, pues aseguró que la conductora solo busca criticarla y denigrarla.

¿Por qué Yahaira Plasencia se niega a hablar con reporteros de Magaly Medina?

“En este caso, yo opté por mi paz mental, por mi tranquilidad y simplemente me sentí tranquila haciendo eso. Si yo no estoy contenta con algo, hablo con mi equipo, lo programo para otro día y listo. Entonces cada vez que hago cosas buenas o actúo mal, siempre veo la misma reacción de tal persona en ese programa. Por qué voy a estar sentada ahí con cámaras de un programa, donde siempre están denigrándome, criticándome por absolutamente todo”, dijo la “Rosada del Rímac”.

“No di la entrevista, igual me hicieron leña. Prefiero ahorrármelo, y creo que tengo todo el derecho como artista de hacerme respetar como ser y no por ser artista que siempre te estén denigrando y hablando mal”, continuó.

En esa línea, la “Yaha” señaló que por el hecho de ser artista o cantante y necesita promocionar su música, no está en la obligación de declarar para todos los medios de comunicación.

“Soy artista me debo a los medios, al público, pero por ser artista no tengo que tolerar todo el tiempo que me estén chancando. Discúlpame, tengo todo el derecho de decir que no quiero hacer esto”, puntualizó.