El cantante Marc Anthony y la exMiss Universo Dayanara Torres festejaron la graduación universitaria de su hijo mayor Cristian Muñiz, de 22 años, el pasado 19 de mayo de 2023. Los exesposos se lucieron muy contentos en el evento del joven, quien se graduó de la carrera de Ilustración en la prestigiosa escuela de arte Parsons de Nueva York.

Por medio de su cuenta de Instagram, el interprete de “Ahora quien” y “Tu amor me hace bien” compartió fotos y videos de la celebración. En las imágenes, el feliz papá se mostró muy orgulloso por el logro de su heredero mayor.

“I love my kids to the moonand back and we get to celebrate you today. (Amo a mis hijos hasta la luna y de vuelta y podemos celebrarte hoy”, expresó el salsero junto a un video donde se ve a su descendiente recibiendo su diploma.

“Could not be prouder!!! My beautiful boys!! Congratulations CRISTIAN you did it! (¡No podría estar más orgulloso! ¡Mis hermosos hijos! Felicidades Cristian, lo lograste!)”, agregó en otra publicación.

Por su parte, Dayanara Torres le dedicó unas palabras a su ‘Kitian’, como cariñosamente lo llama. Ella también compartió postales de la graduación de su hijo, quien se dejó ver con la clásica toga y el birrete que llevan los graduados en la ceremonia de fin de cursos.

“Demasiadas emociones mi Kitian you did it. (mi Kitian lo hiciste). Todo lo que te propones lo logras, con sacrificio, esfuerzo y dedicación. Te mereces cada bendición que recibes... Your talent it’s beyond words... You have it all (Tu talento está más allá de las palabras... Lo tienes todo) y el mundo es tuyo”, publicó la exreina de belleza.