La actriz transgénero Dayanita reapareció una vez más en el “Reventonazo de la Chola” y se pronunció sobre su polémica salida de “JB en ATV”, programa liderado por Jorge Benavides, quien la llamó “malagradecida y “mentirosa”.

En conversación con Ernesto Pimentel, la cómica se sinceró y reconoció que fue separada del espacio humorístico de ATV por sus faltas e indisciplinas.

“La verdad es que ellos me separaron del programa por los actos de indisciplina que hice. Yo pedí disculpas en el programa. (…) Como dije, asumo mi responsabilidad, sé que cometí errores”, manifestó.

Dayanita se quiebra y pide perdón a Jorge Benavides

Dayanita se mostró arrepentida y se disculpó públicamente con Jorge Benavides por la controversia que ocasionó su salida. Además, le agradeció por acogerla en su programa durante los últimos años.

“Quiero agradecer al señor Jorge Benavides. Le agradezco. Si en su momento no lo hice, es porque yo también me sentí afectada con las palabras que me dijo cuando me llamó la atención. Reconozco mis errores. Le pedí disculpas a su esposa, más no a él, pero yo sé que en cualquier momento nos encontraremos. Buscaré la forma de conversar con él y solucionar el tema. Nunca más lo voy a volver a hacer”, dijo Dayanita entre lágrimas.