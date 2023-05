El sábado pasado se celebró en Lima uno de los conciertos más grandes del año donde se prometió traer a las principales figuras del reguetón antiguo, pero los asistentes se fueron descontentos al ver las imperfecciones que tuvieron en audio y sumaron reemplazar a Ivy Queen por Micheille Soifer, quien derramó la gota del vaso con los asistentes que la botaron entre groserías.

Pese a no ser fan de su trabajo como aspirante a cantante urbana, Magaly Medina afirmó que los abucheos en contra de Micheille Soifer no fueron en contra de ella: “Pero no porque sea Micheille Soifer, si hubieran puesto a cualquier reguetonero peruano le hubiera pasado lo mismo”.

Los organizadores del evento fueron blanco de críticas por parte de la ‘urraca’ por su mala cabeza para elegir a Micheille Soifer para llenar el hueco que dejaron Ivy Queen y Lunay: “Se les ocurre poner a la desconocida reguetonera Micheille Soifer y lógicamente todo el estadio la pifeo”.

Finalmente, los managers de la cantante del ‘bombon’ asesino también recibieron su dosis de jalada de orejas de Magaly Medina, quien criticó que expongan a su representada a este tipo de maltratos.

