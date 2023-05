Christian Domínguez se pronunció por el bochornoso incidente que vivió Michelle Soifer en su presentación en el Reggaetón Lima Festival. El cantante de cumbia lamentó la reacción del público que insulto a la ex chica reality e indicó que es triste que esto suceda entre compatriotas.

Como se recuerda, Michelle Soifer no estuvo anunciada en el concierto de música urbana, sin embargo subió al escenario ante la ausencia de otro artistas de reggaetón quienes se ausentaron por problemas técnicos en el sonido entre ellos, la conocida Ivy Queen.

Christian Domínguez defiende a Michelle Soifer

Los conductores del magazine de espectáculos América Hoy comentaron sobre el tema e indicaron que la mala organización que denunciaron los artistas y el público provocó que los asistentes reaccionaran así contra Michelle Soifer.

Sin embargo, el también cantante de cumbia, Christian Domínguez se mostró bastante incomodo por los insultos que las personas vociferaron contra Michelle Soifer y señalo que es una pena que entre peruanos nos ataquemos así.

¿Por qué abuchearon a Michelle Soifer?

Según las declaraciones expuestas por los asistentes al evento en redes sociales, el público asistió por artistas que al final nunca pisaron el escenario y se sintieron estafados de que Michelle Soifer fue el “reemplazo”.

Además, también denunciaron por la mala organización del festival de música que prometieron la presencia de algunos artistas y otros no. Más allá de eso, yo me sentiría estafadísima si me dicen que va IvyQueen y me llevan a Michelle Soifer”, dijo una usuaria.





