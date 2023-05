Micheille Soifer enfureció cuando le preguntaron si es verdad que hace más de un año llamó a su expareja Kevin Blow para que regrese a Perú, buscando una aparente reconciliación amorosa. Como se recuerda, ellos tuvieron una tormentosa relación que acabó hace más de 4 años.

“¿Kevin Blow ha dicho que tú lo llamaste?” , le consultaron a la popular ‘Michi’.

Aunque primero reaccionó riéndose, luego la cantante puso un gesto de desagrado y aclaró que “JAMÁS” buscó a su exnovio.

“Yo evito mencionarlo porque es el peor error de mi vida. Pero que haya tenido la cara decir algo así, no sé si responderle, pero responderle que es lo que busca, es darle más vida. Yo borro casete rápido, no me acuerdo si pasó. (¿No lo llamaste?) Jamás”, comentó en entrevista a ‘América HOY’.

Qué dijo Kevin Blow de Micheille Soifer

Kevin Blow volvió a referirse a Micheille Soifer y le recomendó que visite un psiquiatra por, supuestamente, no reconocer que quiso reconciliarse con él.

“Ella, el cerebro y la lengua la tiene desconectada. No sé si es que su música no está funcionando, tiene que armar chismes y cosas y por eso habla así de mí (...) No soy el peor, aunque le guste a ella o no, fui el mejor”, comentó a ‘América HOY’.

A inicios de mayo de este 2023, el dominicano habló con ‘Magaly TV La Firme’ y reveló que Soifer lo llamó “tirando la esperanza a ver en qué ando”:

“Pero yo le comenté y le dije: ‘mira, lamentablemente las cosas son diferentes ahora, yo estoy casado, tengo mi pareja y está embarazada esperando un hijo, pero de ahí para que yo vuelva para Perú o que tú quieras venir para acá, no se va a poder’”.

TE PUEDE INTERESAR