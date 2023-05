Danny Rosales, quien hoy forma parte del elenco de ‘JB en ATV’, reveló las “humillaciones” del que fue víctima en el programa “Recargados de Risa”, programa cómico que se emitió en América TV hasta el año 2013.

El comediante se presentó en el canal de YouTube de Katty Villabobos, ‘Katty con kalle’ y dio detalles delas constantes humillaciones que sufrió por parte del productor José Luis Aguilar, quien decidió “congelarlo”.

“A mi me han humillado, a mí me han hecho llorar” , comenzó contando el popular ‘Narizón Danny’. Según reveló, todo comenzó porque rechazó trabajar en el circo de ‘Recargados de Risa’, donde le ofrecía solo 500 dólares por toda la temporada de circo; por lo que optó por irse al de ‘La Chola Chabuca’, donde le iban a pagar $ 1,200.

Además, Danny Rosales quería vendía unos CD de ‘Los cómicos ambulantes’ a los asistentes del circo, pero el productor quería que los ingresos por estos productos sean “a medias”.

Qué pasó con Danny Rosales en ‘Recargados de Risa’

Luego de este hecho, comenzó la pesadilla para Danny Rosales, quien ya no tenía diálogos en los sketch y era humillado frente a sus compañeros. Admitió que soportaba todo eso y no renunciaba porque necesitaba el dinero.

“Cuando un productor te agarra cólera, ¿sabes lo que hace no? Agarro mi libreto, de los cuales tenía 3 o 4 párrafos... decía ‘hola’ y ‘chau’. Me comenzó a congelar (…) Para mi fue una humillación. Grabábamos en el estudio 4 y el productor me decía ‘¿no puedes ser más gracioso? ¿para eso eres cómico? Cuélguenlo’. Me colgaron de las dos piernas, me jalaron y yo estaba de cabeza. Allí hicieron la toma de ‘busca tu bellota’ (secuencia de la ‘Era del Hielo’)”, dijo Danny Rosales.

