Fuertes declaraciones. Christian Domínguez se presentará este domingo 21 en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, donde sorprendió a propios y extraños al reconocer que “no solo es pisado” por Pamela Franco, sino que ahora está “amarrado”.

“He pasado de pisado a amarrado, es verdad. Bueno, coincidentemente estoy haciendo mi nueva canción, ‘El amarrado’, entonces, aprovecho para promocionar”, comenzó diciendo entre risas.

En ese sentido, el cumbiambero también resaltó que es positivo que su pareja acuda al psicólogo para cuidar su salud mental.

“Ella lo comenta abiertamente porque eso es positivo, te ayuda a liberarte de muchas cosas, a quitarte un poco de estrés de encima, y también me gustaría ir a la psicóloga, luego de Pamela continúo yo, y después iremos ambos”, agregó.

Pamela revela motivos de sus peleas con Christian

Pese a ser la primera vez después de mucho tiempo que Christian Domínguez cumple más de tres años con una pareja, Pamela Franco reveló que no todo es color de rosa y reveló los principales problemas de su relación.

Una de las principales diferencias que habría encontrado la pareja, sería el hecho de alejarse de su hija para cumplir con contratos en provincia.

“ Él está acostumbrado a este tipo de rutinas, pero a mí me cuesta. Cuando a él le digo algo como madre, le digo mi sentir, él nunca me ve como su pareja, como madre, me trata como una trabajadora” , añadió muy molesta la cantante de cumbia.

