Es posible que haya sucedido a alguien cercano, de repente descubre que su pareja, en la que confiaba plenamente, está involucrada con otra persona. Descubrir una traición es un golpe emocional muy difícil de sobrellevar, nos deja desorientados, enfadados, frustrados y, en algunos casos, puede llevar al final de la relación y a la ruptura con la pareja.

Aunque a veces la infidelidad nos toma por sorpresa, en otros casos podemos percibir señales claras si prestamos atención a ciertos gestos o actitudes de nuestra pareja. El propósito de este artículo es recopilar esas señales, para que podamos evaluar la posibilidad de que nuestra pareja, ya sea hombre o mujer, nos esté engañando. Es importante estar atentos a estos indicios y tomar decisiones basadas en nuestra intuición y en la evidencia que vayamos recolectando.

1. Observas una mayor ausencia: Si tu pareja está ausente más tiempo de lo habitual y siempre se justifica con excusas relacionadas con el trabajo u otras ocupaciones, es posible que algo sospechoso esté ocurriendo. Puedes intentar llamarle durante esos momentos para ver si notas alguna reacción extraña o proponer planes después del trabajo para pasar tiempo juntos.

2. Percibes distancia emocional: Si notas que tu pareja se muestra distante y hay una disminución en el contacto físico, podría ser una señal de que está buscando ese tipo de contacto con otra persona. También es importante considerar que es probable que se sienta culpable por su comportamiento y evite pasar mucho tiempo contigo debido a la incomodidad que experimenta.

3. Esconde su teléfono o se preocupa por su privacidad: El teléfono móvil suele ser una herramienta común para la infidelidad. Si tu pareja oculta su pantalla, siempre mantiene su teléfono bloqueado o se molesta cuando tocas su dispositivo, podría ser indicativo de que está ocultando mensajes o interacciones inapropiadas con otras personas. Estos mensajes pueden incluir coqueteos o contenido sugerente.

4. Notas una ilusión renovada: Si observas que tu pareja está mostrando una actitud positiva y entusiasta, a pesar de que la relación esté pasando por dificultades, podría ser indicio de que algo está sucediendo. Es posible que haya encontrado una nueva fuente de ilusión, e incluso podría haberse enamorado de alguien más, lo que explicaría su actitud feliz.

5. Cambios en el olor corporal: Si percibes un cambio en el olor de tu pareja, como si estuviera utilizando un perfume diferente o si notas que huele a fragancias desconocidas, podría ser señal de que está teniendo encuentros con otra persona. También podría indicar que se está duchando en otro lugar, como la casa de alguien más, en lugar de hacerlo en casa.

6. Comportamiento sospechoso en redes sociales: Las redes sociales suelen ser utilizadas para llevar a cabo infidelidades y pueden dejar rastros evidentes. Si encuentras likes, comentarios o seguidores sospechosos en las redes sociales de tu pareja, podría ser una señal de que está interactuando de manera inapropiada con otras personas. Sin embargo, es importante recordar que investigar las redes sociales de tu pareja puede generar desconfianza y tensiones en la relación.

7. Cambios en el lenguaje: Si tu pareja comienza a utilizar expresiones o frases que antes no solía usar, podría ser indicativo de que está adoptando el lenguaje de alguien más, posiblemente de una nueva relación o compañero/a de trabajo.

8. Intereses nuevos y desconocidos: Si notas que tu pareja ha desarrollado nuevos hobbies o intereses que antes no tenía y no puede explicar su origen, podría ser una señal de que está intentando conectar con otra persona a través de esos intereses compartidos. Por ejemplo, si de repente muestra un gran interés por el baloncesto y no tienes idea de dónde proviene esa afición, podría ser motivo de sospecha.

Es importante abordar las señales y sospechas de infidelidad de manera abierta y sincera con tu pareja. No dejar pasar mucho tiempo sin hablar al respecto puede evitar daños mayores en la relación. Aunque estas conversaciones pueden ser incómodas, expresar tus dudas y pedir claridad es un acto de madurez y valentía. La comunicación abierta y honesta es fundamental para resolver crisis de pareja y establecer una base sólida para la confianza y el entendimiento mutuo. Recuerda que cada relación es única, y es importante buscar el diálogo y la comprensión en busca de una solución que sea satisfactoria para ambas partes.

