Daphne García es la “cazadora de infieles” más querida de TikTok. Ella fue la primera en traer esta dinámica a Perú donde realiza llamadas en tiempo real para descubrir si las parejas de sus seguidores son infieles o no. Para muchos, es una verdadera heroína; para los tramposos, una villana. Pero fuera de la pantalla, es una joven estudiante llena de sueños a punto de terminar sus estudios de arquitectura. Diario OJO conversó con ella para conocer más sobre su historia.

¿Cómo se te ocurrió empezar esta dinámica?

Esto era algo que hacía para mis amigas. Ellas me contaban sus problemas con sus parejas y yo llamaba para sacar información. En mis transmisiones contaba temas cotidianos hasta que un día comenté lo que hacía con mis amigas y mis seguidores me pidieron hacer lo mismo con sus casos. Así empezó todo.

¿Qué deben hacer tus seguidores para participar?

Solo deben enviarme sus casos al link de WhatsApp que está en mi perfil de TikTok. Yo atiendo por orden cada mensaje y pido paciencia pues me meto bien en el papel para obtener los mejores resultados. Trato cada caso como si fuera mío.

¿Cuáles son tus casos más frecuentes?

La mayoría son de parejas que no superan al ex, encuentros entre amantes e infidelidades. Hemos encontrado de todo, desde mujeres y hombres engañados, hasta gente que descubre que sus parejas son bisexuales y tienen una relación paralela.

¿Has recibido críticas por lo que haces?

Recibo críticas por parte de hombres y mujeres. Infieles que se sienten amenazados, gente que no cree que los engaños ocurren hasta en las mejores relaciones. Aparte de los casos me gusta hablar sobre el amor propio. Hay mujeres que me escriben para pedirle a sus parejas que las perdonen o no las dejen. No atiendo sus casos porque no está bien mendigar amor. Eso les molesta.

¿Cómo reúnes valor para encarar a cada infiel?

Mi facilidad de palabra es lo que me ha ayudado muchas veces en voltearle la torta a los tramposos que se quieren hacer los hábiles. Para esto también me acoplo a la información que tengo de ese caso y nos resulta bien, se logra el objetivo.

¿Qué aconsejarías a la gente que quiere crear contenido?

Que se arriesguen y dejen el miedo. Muestra tu talento sin esperar la aprobación del resto. El mundo está lleno de personas que te apoyarán como de gente malintencionada. Sean siempre originales, eso los destacará entre todos. La gente puede imitarte, pero jamás serán como tú.

