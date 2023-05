Diego Contreras, mejor conocido como el “Sr. Mishi Wasi”, encontró su camino en la vida ayudando a gatitos en situación de calle en diversas regiones de nuestro país. Desde sus cuentas de TikTok e Instagram ha logrado inspirar a todo Latinoamérica con su labor como rescatista y su sueño es lograr construir un albergue propio. A pesar de que muchos hemos sonreído con sus creativos videos, pocos recuerdan que este famoso personaje es peruano, reside en Cusco y está listo para comerse al mundo.

¿Cómo te sientes con la labor que realizas?

Dedicarme a mi misión en la vida me ha dado claridad acerca de quien soy y hacia dónde estoy yendo. La idea de irme de tour para dar mis conferencias hablando sobre gatos me hace recordar mucho a las estrellas de rock que veía de niño. Creo que todas las personas que se dedican con cariño a lo que hacen pueden ser su propia estrella de rock.

¿Cuál es el próximo evento de “Mishi Wasi”?

A finales de julio tendremos en Lima los “Premios Best Michi”, que es un concurso donde celebramos y reconocemos las historias de gatitos en situación de calle. Todos los gatitos pueden participar en diferentes categorías y es un evento que recauda fondos para construir nuestro albergue. Este mes estamos buscando apoyo también para una campaña de esterilización gratuita en Arequipa donde ayudaremos a 200 gatitos.

¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo?

Lidiar con las personas. A diario recibo muchos mensajes de personas que necesitan ayuda con sus casos, pero a veces están en otro país o no tengo el presupuesto para poder hacernos cargo. Muchas personas no entienden eso y se enojan, me dicen estafador. He aprendido a decir “no” por más que me gustaría apoyar a todos. En cuanto a los gatitos, he aprendido a no apegarme mucho.

¿Qué te gustaría lograr en el futuro?

Estoy enfocado en construir el albergue propio de Mishi Wasi, pero sería increíble que, al terminar este proyecto, pueda replicarlo en otros países de Latinoamérica. Así podría viajar y atender los casos que llegan de México, Chile o Colombia.

¿Qué consejos le brindarías a rescatistas nuevos?

Sean discretos y sepan hacer un presupuesto. Es difícil negar la ayuda, pero mantener bien las finanzas es importante para sacar a flote un albergue. Creen contenido que les ayude a ganarse un público y hagan las cosas siempre con cariño. Eso sí, no bajen la guardia porque pueden encontrarse con personas malintencionadas.

PERFIL

Comunicador, amante de los gatos y motor creativo de Mishi Wasi. Es el referente del furor felino en TikTok y su labor como rescatista ha sido reconocida a nivel internacional por su comunidad de 1,3 millones de seguidores.

