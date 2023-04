La pasión por el entretenimiento y los espectáculos, Ricardo La Torre la posee desde que tenía apenas tres años. “Mi mamá me cuenta que cuando tenía 3 años amaba a Gisela Valcárcel”, asegura entre risas. También recuerda que disfrutaba más de las telenovelas que de los dibujos animados. “Mis princesas de Disney eran María Mercedes, Marimar y María, la del barrio”, agrega.

Hoy, ese pequeño que anhelaba ser conductor o reportero de televisión está cumpliendo, poco a poco, su sueño. A través de TikTok se ha consagrado como “Ric La Torre” y es muy popular por contar los últimos chismecitos de la farándula en tan solo 60 segundos. Diario OJO conversó con el comunicador de profesión sobre su éxito en redes sociales.

¿Qué te animó a crear un perfil de espectáculos en TikTok? En nuestro país tenemos líderes de opinión de farándula súper respetables y reconocidos como “Peluchín” y Magaly Medina, pero en TikTok no había nadie que comentara los realities o que opinara de las noticias “bomba” del espectáculo. Yo si lo encontraba en otros países como Argentina, Colombia y México. Entonces, vi la oportunidad de hacer esto y, si a la gente le gustaba, nos volveríamos una comunidad chismosa muy grande. Empezó como un juego y se convirtió en algo grande.

¿Por qué, a pesar de tus inclinaciones al mundo del entretenimiento y los espectáculos, te especializaste en temas de Marketing? Siempre quise estudiar algo relacionado al mundo de la televisión, por eso me licencié Comunicaciones, pero la vida laboral me llevó a trabajar en Marketing y especializarme. Estoy terminando una maestría en Marketing. Y, aunque desde chiquito siempre me gustó participar en todo (actuaciones), nunca me atreví ir a un casting ni llevar un curso de actuación, ¿puedes creerlo? También debe ser porque yo vivía en Chaclacayo y no tenía cerca talleres de teatro y esas cosas.

¿Cómo construiste la propuesta de brindar la información en 60 segundos? A mí me pasaba que cuando veía algo quería que me lo cuenten ¡ya!, no quiero verme un programa de dos horas ni estar leyendo, quiero algo súper rápido. Además, antes lo tiktoks duraban 60 segundos máximo, así que me puse la meta de contarlo todo en este tiempo y pegó.

¿Cuánto trabajo hay detrás de ese poder de síntesis? No es por tirarme flores, pero sé mucho de farándula. Para mí hablar de un tema y hasta contextualizar la situación me resulta fácil porque lo sé, lo he leído. Trato de extraer lo más importante de la noticia en la introducción, luego contextualizar y rematar con la opinión de la gente. Hace varios meses estoy cerrando mis videos invitando a la participación de mi audiencia, quiero que comenten, que compartan el video.

¿Normalmente piensas dos veces antes de publicar un video por temor a ser ‘cancelado’? Tuve una cuenta anterior en la que no hablaba de espectáculos y me la bajaron, pero no tenía nada de seguidores. Ahí me di cuenta cuáles eran los temas, las palabras o las cosas que TikTok penalizaba. Yo trato de ser muy responsable con lo que digo, no mostrar menores de edad o escenas que podrían ser penalizadas. Me cuido mucho y las palabras que uso son divertidas o picantes, pero jamás rozan la falta de respeto.

En tus videos también has lanzado algunas “teorías conspirativas”. ¿Te han generado algún problema? ¿cómo surge esta sección? Lo que hago es resumir lo que hace un equipo de investigación de medios escritos y televisivos. Me encantaría tener información que salga de mí, como en algún momento ocurrió con algunos romances, pero el tiempo durante el día me queda corto. Me he equivocado mil veces, no soy perfecto, pero siempre trato de no soltar una información sin antes estar 100% seguro de lo que voy a decir. Si han habido sus temitas, pero solo unas cuentas rayas más al tigre. (Risas)

¿Qué opinas del trabajo de “Peluchín” y Magaly Medina? Aunque la gente diga mil cosas, los ven, yo también los veo y los respeto como conductores con tantos años liderando programas exitosos. Un ampay de cualquier de los dos se vuelve lo más visto y comentado y, muchas veces, nos hace hasta olvidarnos de los problemas, en el buen sentido de la palabra. El peruano es chismoso, le gusta rajar, opinar.

¿Cuáles son tus metas a corto y largo plazo? Me gustaría hacer mi contenido más profesional. Tengo la meta de sacar resúmenes diarios de todo lo que pasa en el día para que la gente se entere de todo y no solo de las noticias claves. Asimismo, lanzar mi canal en Youtube es algo que vengo pensando desde el año pasado. A largo plazo me sigo viendo comentando full lo que pasa durante el año en Twitter, en Instagram, en TikTok. Y, si en algún momento se da, poder llegar a la televisión, así sea como invitado, y luego se vuelva algo más grande. Yo no me cierro para nada, me siento en la capacidad de poder hacerlo, solo falta la oportunidad, sino seguiré en las redes sociales.

Por último, Ricardo, ¿qué opinas de esta ola de infidelidades? Yo creo que el 2023 no es el año del amor. Todos agarren a su pareja y échenle ‘pachuli pusanga’ para que no se vaya de su lado. Hay que cuidarse en general porque ahora todo el mundo tiene cámara, redes sociales y estamos mucho más expuestos. Que los casados respeten a su pareja porque ya sabemos que hay varios que se hacen los vivos. Y que las parejas los dejen (si las engañan), pero de verdad.

PERFIL. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres y tiene una Maestría en Marketing Digital. Ha colaborado con marcas como ByHours, Nosotras y HolaSim y su próximo proyecto es abrir un canal en Youtube.

