En 2017, Arantxa Layseca se lanzó en redes haciendo su primer reto llamado #UnAñoSinCompras. Las reglas eran sencillas: no comprar nada que no sea necesario. Gracias al impacto de su iniciativa, descubrió el bienestar de las finanzas personales y por ello hoy comparte con sus seguidores múltiples consejos para vivir en armonía con nuestro dinero.

¿Por qué decidiste crear un perfil en redes dedicado a las finanzas?

En realidad, fue algo muy inocente. Yo en 2016 me di cuenta de que tenía muy poca capacidad de ahorro y eso impedía mi objetivo de poder estudiar en el extranjero. Un año después me animé a realizar un reto donde no compraría cosas innecesarias durante un año y lo compartí en redes para tener la presión de cumplirlo recibiendo apoyo de otras personas.

¿Qué te impulsó a escribir un libro sobre finanzas para niños?

En 2021 me contactó la organización MAB para realizar un curso de finanzas personales para niños como parte del proyecto “De tambo a tambo”. Luego de colaborar con ellos, me di cuenta que la información podía convertirse en un cuento y pude contactarme laboralmente con una persona dedicada al rubro. Creé a los personajes de “Giver y sus amigos” y el proyecto fluyó rápidamente. Gracias a todo esto pude lanzar mi primer libro ese mismo año y ha impactado a 1500 niños.

¿Cómo empezar a tener unas finanzas saludables?

El primer paso es conectar con nosotros mismos y entender nuestras motivaciones, comprender que nos hace felices. Vivimos en una sociedad que nos invita al consumo constante. Hay que evaluarnos para descubrir en qué queremos invertir realmente nuestro dinero.

¿Qué otros aspectos rodean nuestra situación económica?

Existen creencias limitantes que frustran nuestros objetivos. Si crecimos con problemas económicos en casa podemos terminar asociando el dinero con algo negativo y esto nos aleja de la meta. Para empezar a tener éxito debemos sanar nuestra relación con el dinero.

¿Qué mitos desmentirías sobre las finanzas?

Que nuestras habilidades numéricas no tienen nada que ver con nuestra capacidad para manejar el dinero y también que no existe una edad límite para empezar a organizar tus finanzas. Todos somos igual de capaces, podemos lograrlo con disciplina y entusiasmo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Hijo de pescador y madre ayacuchana crea hotel en Pisco

Administración de Empresas e Industrial: ¿En qué se diferencian estas carreras?

Píldora anticonceptiva masculina: ¿cómo funcionaría el anticonceptiva en los varones?