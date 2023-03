Cuando Julio tuvo su primer encuentro con la cocina era un niño, estaba en Tacna y acompañaba a su abuela, quien le mostró con su buena sazón la belleza de la gastronomía. Hoy es creador de contenido y tiene más de 500 mil seguidores que son fieles a sus recetas. Desde desayunos, almuerzos y bocadillos, el límite para este joven peruano parece ser el cielo. Su talento y carisma son tales que ahora comparte sus secretos culinarios en televisión como invitado especial del programa “Arriba mi Gente” y está trabajando en un curso de cocina con Netzun.

¿Cómo te sientes al haber llegado a la televisión?

Es como un sueño hecho realidad. Cuando aún estaba en Tacna me veía sentado viendo la tele y, en algún momento, me imaginé que algún día estaría ahí. Lo soñaba, lo deseaba. Con el paso del tiempo lo olvidé por el trabajo, por la rutina, etc. Pero, de pronto, comenzó y fue increíble. Me hace sentir pleno.

¿Recuerdas cómo hiciste tu primer video?

Me acuerdo que justo por esa época salió el tema de las AFP, entonces yo hice un retiro y con ese dinero me compré un aro de luz junto a una cocina de inducción. Mi primera receta fue “torrejitas de atún”, si no me equivoco.

¿Qué es lo más difícil de empezar a crear contenido?

Mantenerme constante. Era difícil porque a veces sentía que hacía algo y que no tenía valor. Por ejemplo, compartía una receta y nadie la veía. Creo que tienes que estar preparado para cuando un tipo de contenido no funciona.

¿Cuál es el propósito de “Explorando Sabores”?

Que la gente se saque el chip de que cocinar es lo más tedioso del mundo. Existen reglas en la cocina, pero hay cosas que en casa las podemos hacer de forma más fácil y práctica. Quiero ayudar a las personas para que tengan la confianza de que, si les toca cocinar, tengan a la mano una receta rica y fácil de hacer.

¿Cómo manejas el tema creativo? ¿Te has quedado sin ideas?

Recurro mucho a los libros. Amo leer. Recuerdo que en un periódico salían recetas y yo las recortaba para guardarlas, hacía lo mismo con las recetas de los empaques de dulces. Tengo libros antiguos de mi mamá, de esos que venían por tomos, de los que reúno inspiración para lograr una receta nueva utilizando ingredientes fáciles de conseguir.

¿Cuál es tu nuevo proyecto con Netzun?

Es emotivo para mí porque cuando empecé a estudiar cocina me nació el deseo de enseñar. Estoy haciendo un curso con más de 40 recetas, todas con ingredientes muy fáciles de encontrar para que las puedan preparar en casa. Anunciaré el lanzamiento por mis redes sociales.

Tiene 34 años, es un joven chef y creador de contenido audiovisual peruano en su propia página ‘Explorando Sabores’. Estudió la carrera de técnicas culinarias en Le Gourmet y cocina molecular en Inteci.

