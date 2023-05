Michelle Soifer reapareció y mandó un fuerte mensaje a todos sus detractores y al público que la abucheo e insultó durante su presentación en el Reggaeton Lima Festival. La ex chica reality ha demostrado que no hace caso a las críticas y que trabaja en su música.

A través de sus historias de Instagram, la popular Michelle Soifer compartió los mensajes de apoyo de sus amigos y colegas de la farándula quienes se mostraron felices que la querida “Michi” pisara el escenario de tan importante evento de música urbana.

Michelle Soife responde a las críticas

Como se recuerda miles de usuarios reportaron problemas de organización en el Reggaeton Lima Festival, pues durante horas estuvieron sin artistas e incluso algunos como la popular Ivy Queen no se presentaron por los problemas técnicos en el sonido. Sin embargo, como reemplazo la ex chica reality Michelle Soifer subió al escenario sin imaginar que sería recibida con abucheos y fuertes insultos contra ella y su equipo.

Michelle Soifer prefirió hacer oídos sordos a las críticos y continuó con su presentación, desde ese momento la también cantante no se había pronunciado por el polémico incidente, pero hace unas horas a través de una de sus historias de Instagram apareció con un fuerte mensaje contra quienes la abuchearon.

La popular “Michi” subió un video en el que se luce en su estudio de grabación junto a su equipo y con un breve pero fuerte y claro mensaje para todos quienes la atacaron. “ ¡Seguimos con la cabeza bien al alto! ”, se lee en la base del video. De esta manera, Michelle Soifer demuestra que no hace caso a las críticas y prefiere concentrarse en su música.

¿Por qué abuchearon a Michelle Soifer?

Según las declaraciones expuestas por los asistentes al evento en redes sociales, el público asistió por artistas que al final nunca pisaron el escenario y se sintieron estafados de que Michelle Soifer fue el “reemplazo”.

El público a través de sus redes sociales denunció una mala organización en el festival de música, pues prometieron la presencia de algunos artistas y otros no. Más allá de eso, yo me sentiría estafadísima si me dicen que va IvyQueen y me llevan a Michelle Soifer”, dijo una usuaria.

