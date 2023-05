¡No la quieren! En el último Reggaetón Lima Festival 2023 se vivió un polémico incidente, pues la ex chica reality Michelle Soifer fue abucheada por el público, quienes pidieron que la “Sol” fuera sacada del escenario en medio de insultos.

El incidente se produjo el último sábado 20 de mayo en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el hecho quedó registrado en TikTok, en el que se escuchan insultos de alto calibre contra la cantante peruana e incluso algunos pidieron la devolución de su dinero por la entrada.

Pese a la que la ex chica reality anunció emocionada su participación en el festival de música urbana, el público no tomo nada bien la presencia de Michelle Soifer. Sin embargo, la cantante no hizo caso a las críticas y continuó con su presentación.

¿Por qué abuchearon a Michelle Soifer?

Según las declaraciones expuestas por los asistentes al evento en redes sociales, el público asistió por artistas que al final nunca pisaron el escenario y se sintieron estafados de que Michelle Soifer fue el “reemplazo”.

Además, también denunciaron por la mala organización del festival de música que prometieron la presencia de algunos artistas y otros no. Más allá de eso, yo me sentiría estafadísima si me dicen que va IvyQueen y me llevan a Michelle Soifer”, dijo una usuaria.

Revela mala organización

El pasado sábado 20 de mayo se llevó a cabo el Reggaetón Lima Festival 2023 en el Estadio San Marcos. Los fanáticos del genero urbano asistieron al evento con la expectativa de escuchar a cantantes como Arcángel, Lunay, Wisin y Yandel, entre otros. Sin embargo, no todos los cantantes se presentaron pese a que estuvieron anunciados como Ivy Queen.

El público evidencio las fallas técnicas del evento a través de diversos videos de TikTok e incluso los propios artistas en el escenario notaron los problemas. El cantante Lunay se mostró incómodo con dichos inconvenientes. “ Dame un segundito, el sonido está fallando y yo no puedo entrar así para el show de Perú, no puedo, más respeto. Disculpa, Perú, vamos a arreglar esto ”, expreso el artista.

El asistentes denunciaron también que hubo una sobreventa de entradas por lo que no estuvieron cómodos al superar el aforo del Estadio San Marcos.

“Indecopi llevamos 2 horas esperando por un error de sonido en el Reggaeton Lima Festival y no se ha presentado ni Lunay ni Ivy Queen y no nos dan ninguna explicación. Deben devolvernos el dinero, es una estafa, ni si quiera dan explicaciones y nos tienen esperando... Adjunto evidencia que no hay nadie en el estrado y está a oscuras en este momento”, narró una usuaria.





