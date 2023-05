La colombiana Greissy Ortega enfureció en sus redes sociales luego que Milena Zárate acusará directamente a la familia de su esposo Ítalo Villaseca de haberla amenazado de muerte. La ex de Edwin Sierra se acercó a la Dirincri la tarde de este 22 de mayo de 2023 para denunciar formalmente a su hermana y a su cuñado, quienes radican en Estados Unidos.

Mediante su cuenta de Instagram, la hermana menor de Milena Zárate negó que ella y su esposo estén detrás de esas amenazas. Además, le pidió que muestre pruebas de sus acusaciones.

¿Qué le respondió Greissy Ortega a Milena Zárate?

“Qué bueno es hablar y señalar y solamente hacerse publicidad porque anda olvidada, ya no sabe qué más barro lanzarme para hacerme quedar mal, yo no soy ni delincuente, ni amenazo por la espalda como lo hace ella. Cualquier cosa que tenía que decirle se lo escribí y solo salió a burlarse y difamarme como siempre”, dijo Greissy Ortega.

Qué le respondió Greissy Ortega a Milena Zárate. Foto: (Instagram/@greissyortega05).

“Ya deje de joderme y suélteme, en serio aburre con su drama de mujer víctima”, estalló la colocha.

Finalmente, Greissy Ortega mencionó que ella no sería capaz de hacer algo tan bajo. “Que mal que siendo familia me calumnien y me difamen de esa manera, de una forma tan monstruosa porque yo no tengo el corazón tan podrido de hacer esa clase de maldad tan horrorosa de lo que me están acusando”, manifestó.

“En qué momento o en qué lugar de esos supuestos audios se escucha la voz de Ítalo o de mi persona, pero ellos de frente salen a decir que fui yo porque ellos no saben hacer las cosas bien porque si eso les pasó, salen y denuncien pero señalan como vender pan caliente de algo que yo no he hecho, ahora, qué fácil es decir cualquier cosa que pase le echamos la culpa a Greissy por siempre fue así, qué pena”, finalizó.

Qué le respondió Greissy Ortega a Milena Zárate. Foto: (Instagram/@greissyortega05).