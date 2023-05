Luego de estar soltera alrededor de un año y medio, Florcita Polo Díaz se dio una nueva oportunidad en el amor tras su tormentoso matrimonio con Néstor Villanueva, padre de sus dos menores hijos.

Ahora, la hija de Susy Díaz ya no esconde a su actual pareja Luiggi Yarasca, un emprendedor de 33 años de edad, a quien conoció durante una activación. En entrevista con Trome, Flor Polo aseguró que está enamorada y decidió darse una nueva oportunidad.

“Diosito me mandó un hombre maravilloso a mi vida (Luiggi Yarasca) y estoy feliz, no lo puedo ocultar. Además, ya han visto las imágenes y no voy a decir que estoy soltera cuando no lo es. Estoy feliz”, sostuvo.

Florcita está oficialmente divorciada

Florcita se encuentra oficialmente divorciada del cantante Néstor Villanueva y considera que ya es hora de rehacer su vida, pese a que tenía miedo de enamorarse.

“Pero comprendí que no todos (los hombres) son iguales. Estoy pasando por una linda etapa de mi vida y eso es lo importante. Es que él llegó a mi vida en el momento menos esperado”, comentó.

Quién es Luiggi yarasca, la nueva pareja de Flor Polo

La animadora de eventos aclaró que su enamorado no pertenece al mundo de la farándula peruana o la televisión, por lo que desea mantener su relación sentimental al margen de las cámaras. Solo resaltó que su novio sí es una persona muy trabajadora y la ayuda a salir adelante.

“Él es una persona maravillosa, muy buena, atenta, conozco a su familia y me adora, qué más puedo pedir (...) Es una persona muy trabajadora, le gusta salir adelante y me quiere mucho. Él me apoya y está siempre conmigo, no solo en los momentos buenos, también en los malos y eso es lo que se busca en una pareja”.

Finalmente, reveló que su pareja Luiggi Yarasca aún no conoce a sus hijos.

Florcita Polo: su nuevo galán tendría antecedentes policiales

En febrero de este 2023, Magaly Medina leyó el parte policial de Luiggi Yarasca donde se le acusó de posesión de drogas. “Modalidad distribuir droga en pequeñas cantidades o consumo individual. Ahí está lo detuvieron por ponerse faltoso con la policía, a él y a un acompañante, después también lo han detenido por manejar en estado de ebriedad”, mencionó.

