Micheille Soifer se pronunció luego de ser abucheada en el concierto de “ Reggaetón Lima Festival 2 ″ que se realizó la noche de este 20 de mayo de 2023 en el Estadio Mayor de San Marcos. Ella apareció en el escenario luego que los artistas principales se negaran a cantar por problemas con el sonido y la mala organización.

La exchica reality se presentó este martes 23 de mayo en ‘América HOY’ y habló de la desagradable experiencia que vivió tras recibir insultos por parte de los asistentes al evento, quienes esperaban a la ‘Caballota’ Ivy Queen.

“A raíz de todo esto, yo he recibido mucho apoyo de varios artistas, mucho cariño, porque siento que en ese momento yo fui la persona que pagó los platos rotos de cosas que sucedían. No siento que fue contra mí directamente, pudo haberle pasado a cualquier otro artista, yo creo que hay que tener un poco más de empatía para entender que un artista se pare en un escenario de esa dimensión, preparándose, hay todo un trabajo detrás”, comentó.

Micheille Soifer no quiere culpar a nadie

De otro lado, Micheille Soifer dijo que no quiere culpar a los organizadores del evento ni a su manager por las protestas del público. Afirmó que ella desconocía que otros artistas habían desistido de presentarse en el show.

“No puedo ir contra un evento tan grande, ni contra el sonido porque escapa de mis manos (...) Yo no tengo nada que ver con las quejas del público, no tenía conocimiento que se fue la luz dos horas” , comentó.

Ante la insistencia de las conductoras de América HOY, reconoció que vio las imágenes virales donde los asistentes la abuchean.

“Dije ‘Guau, cómo es posible que toda la ira de unas personas caigan sobre mí’ (...) Yo lo único que puedo decir, en el momento en que me entero de esas cosas que están lanzando sobre mí, me pongo a pensar que si fuera una artista con una personalidad más débil, me hubiese afectado mucho. Yo soy una mujer que me considero muy fuerte”.

TE PUEDE INTERESAR