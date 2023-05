Le dio con palo. Magaly Medina no fue ajena a las últimas declaraciones que hizo Dayanita en “El Reventonazo de la Chola”, donde entre lágrimas, aceptó su culpa por su actitud con Jorge Benavides y hasta le pidió disculpas públicas. Y es que la conductora señaló que “fue demasiado tarde” la reacción de la actriz cómica con quien fue su jefe y la abrió las puertas al mundo de la televisión.

“Ahora, después de todas las críticas que le han dicho en redes sociales, después que ha tenido que limitar sus comentarios para que no le digan algo de lo que ella en su cabeza, en su subida de humos, pisando huevos, no se daba ni cuenta”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ se animó a aconsejar a Dayanita y comentó que la popularidad a veces es como una especie de “veneno” que se apodera de un personaje cuando no está listo para enfrentarlo o manejarlo de una manera adecuada.

“El ego es peligrosísimo, mal manejado, no te das cuenta de la realidad, pero ella nada, nunca hizo un mea culpa, pero ahora sí se muestra arrepentida. Ya no, ya pasó tu momento, debiste hacerlo hace tiempo. Cuando uno realmente está arrepentido, lo hace desde un primer momento, no esperas que todo el mundo te diga que lo hagas, para recién hacerlo. Esto de la fama y popularidad es como un veneno, que cuando ingresa te envenena todo si es que no estás preparado”, sentenció.

Dayanita se disculpa con JB

La actriz transgénero Dayanita reapareció una vez más en la pantalla chica y se pronunció sobre su polémica salida de “JB en ATV”, programa liderado por Jorge Benavides, quien la llamó “malagradecida y “mentirosa”.

“La verdad es que ellos me separaron del programa por los actos de indisciplina que hice. Yo pedí disculpas en el programa (...)Quiero agradecer al señor Jorge Benavides. Le agradezco. Si en su momento no lo hice, es porque yo también me sentí afectada con las palabras que me dijo. Buscaré la forma de conversar con él y solucionar el tema. Nunca más lo voy a volver a hacer”, dijo la actriz entre lágrimas.

