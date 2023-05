Una guerra de nunca acabar. Milena Zárate decidió romper su silencio y habló en exclusiva con el programa de Magaly Medina, donde reafirmó que las amenazas de muerte que viene recibiendo, son producto de su hermana Greyssi Ortega y su esposo Ítalo Villaseca. Y es que la colombiana señaló que lamenta tener que llegar hasta estas circunstancias con su propia hermana, pero que lo hace para prevalecer el bienestar de su pequeña hija y el de ella.

“Expuse la cantidad de insultos amenazándome, porque se han identificado como la tía y el tío de él, y porque mi número no lo tiene nadie. Yo soy una persona que no tiene enemigos, no me meto con nadie, no le debo nada a nadie”, comenzó diciendo.

“Lo hago de conocimiento público, no porque necesite una publicidad barata, ni tampoco voy a parar con mi proyecto, porque no tengo por qué hacerlo, y porque es la única manera de protegerme de esa familia”, agregó fuerte y claro.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Milena también hizo un meaculpa por haber perdonado a Greyssi y dejar que entrara a su hogar, luego de involucrarse sentimentalmente con Edwin Sierra.

“Yo debí haberle cerrado la puerta a ella desde el momento que pasó todo eso (con Edwin Sierra). Ella en mi vida significa caca, basura, lodo, esa es la clase de gente que tengo yo con mi propia sangre (...) Hoy en día se pinta de inocente, como menor de edad, que le hicieron esto, todo es una mentira”, sentenció.

