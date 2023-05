Gian Marco Zignago tuvo una airada reacción con una usuaria que especuló sobre una presunta infidelidad del cantautor. Todo ocurrió este lunes 22 de mayo de 2023 cuando el músico dedicó un amoroso mensaje a su novia Juliana Molina.

“Encontrarnos en el camino no era parte del viaje, no estaba en el mapa, pero si en las coordenadas del destino. El miedo es ausencia de amor. Cuando hay amor no existe el miedo. La vida es un suspiro…”, escribió el hijo de Regina Alcover en Instagram, tras revelar que fue operado tras un diagnóstico temprano de cáncer.

Aunque muchos usuarios celebraron el amor entre Gian Marco y su nueva pareja, una usuaria le lanzó un misil, dejando entrever que el cantante fue infiel a la madre de sus hijos Claudia Moro, después de 25 años de matrimonio.

“No, claro que nunca debió ser parte de tu camino si eras un hombre casado y con una familia. No debe existir miedo cuando hay amor sino respeto al amor de tu familia. Te me caíste”, fue el mensaje.

Gian Marco no toleró este ataque y explotó en la misma cuenta de su novia Juliana.

“Vaya a meter sus narices, sus frustraciones y sus comentarios donde mejor que quepan. Aquí no hay sitio para usted. Ya es hora de que a ustedes, los frustrados, ignorantes y cucufatos, mentándoles se les ponga en su sitio. Vaya a a vivir su vida”.

Gian Marco detectó el cáncer a tiempo

Gian Marco Zignago recordó cómo fue que este mal acabó con la vida de su padre y también afectó a su madre, la actriz Regina Alcóver. En ese sentido, recomendó a sus seguidores priorizar su salud y realizarse controles periódicos.

“Papá se fue joven. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y cuando se dio cuenta ya era tarde. Este es un mensaje importante, tal vez hasta repetitivo, pero un chequeo a tiempo nos puede salvar la vida. No dejemos la salud de lado”, indicó.

“Mi madre sobrevivió el cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo” , finalizó.

TE PUEDE INTERESAR