Gian Marco Javier Zignago Alcover , conocido simplemente como Gian Marco, confirmó que gracias a una rápida intervención médica pudo superar el cáncer, el cual detectó a tiempo. Ahora su vida está fuera de peligro, por lo que decidió acercarse a sus fans para hablar un poco de su experiencia.

El cantante realizó una transmisión EN VIVO por su cuenta de Instagram donde se dirigió a los pacientes que han superado esta terrible enfermedad. “A todos los sobrevivientes del cáncer, les mando un abrazo gigante, los felicito, son los verdaderos héroes, el poder haber llevado una tarea de sanación absoluta. Estoy en pleno proceso y lo hago con todo el amor del mundo”, sostuvo.

Gian Marco confiesa qué origino su diagnóstico de cáncer

En medio de su reflexión, el cantante especuló sobre el posible el origen de su diagnóstico médico. Gian Marco se sinceró y cree que el haber vivido con “rabia” le provocó este mal.

“(Han dicho que) Soy insoportable, soy pedante, soy altanero, no sé, N cosas, jaja, yo debo confesar que he vivido con rabia mucho tiempo y no es bueno, la rabia y el silencio te enferma... Porque yo me he enfermado por rabia, yo siento que me he enfermado por eso, no me he enfermado más allá de mi sistema inmunológico y de mis defensas” , dijo.

El músico de 52 años de edad recordó lo ocurrido el último año, cuando le hicieron cargamontón en redes sociales, siendo tildado de “pedante” por diversos episodios, como por ejemplo, no tomarse fotos con los fans, por romper un charango durante un concierto y también por menospreciar a un reportero de ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, intentó justificarse así:

“Recuerdo en esa época estaba solo en un hotel, muy mal, llorando con un dolor en mi pecho y en mi corazón y de repente, empiezo a recibir insultos por internet de la nada, no sabía qué pasaba, y resulta que alguien salió diciendo que no había firmado un autógrafo y en ese momento yo no recordaba. (...) Recuerdo que para mi mala suerte, el charango no funcionaba. Inventaron una cosa de locos (...) Y me agarró un reportero y yo me porté como un pelotudo. Todos algún día lo hemos cag**”.

Gian Marco detectó el cáncer a tiempo

Gian Marco Zignago recordó cómo fue que este mal acabó con la vida de su padre y también afectó a su madre, la actriz Regina Alcóver. En ese sentido, recomendó a sus seguidores priorizar su salud y realizarse controles periódicos.

“Papá se fue joven. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y cuando se dio cuenta ya era tarde. Este es un mensaje importante, tal vez hasta repetitivo, pero un chequeo a tiempo nos puede salvar la vida. No dejemos la salud de lado”, indicó.

“Mi madre sobrevivió el cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo” , finalizó.

TE PUEDE INTERESAR