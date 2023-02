Juan ‘Chiquito’ Flores reveló en una entrevista con Sara Manrique y ‘Cachay’ con quien le fue infiel a su esposa y madre de su primera hija. El exarquero de Universitario de Deportes no quiso decir el nombre de la persona con la que cometió adulterio, pero dejo entrever que fue con Tula Rodríguez.

“Dice el refrán ojo por ojo, diente por diente, ¿alguna vez fuiste infiel o te fueron infiel?, le preguntaron a Flores. A lo que él respondió: “Sí, he sido infiel”, respondió. “Y con la mamá de mi primera hija por el tema de la señorita del canal 4″ , agregó.

“No digo nombre, no digo nombre, no, no. Señorita del Canal 4, nada más. No, no, ¿dije nombre? Entonces no se escandalicen, no se supongan nada”, aclaró.

‘Chiquito’ Flores: “Me enamoré de Tula Rodríguez”

La exvedette y el deportista Juan Flores tuvieron una relación que duró 5 años y protagonizaron uno de los romances más mediáticos de la farándula local. Posteriormente, la exconductora contrajo matrimonio con el empresario Javier Carmona, quien falleció en septiembre de 2020.