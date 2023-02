Sofía Franco, exconductora de televisión, se presentó este 22 de febrero de 2023 en el programa ‘América Hoy’ para hablar sobre supuesta reconciliación con Álvaro Paz de la Barra, con quien fue captada tomando unos tragos en una discoteca de Asia el pasado fin de semana.

Durante la entrevista, la rubia aprovechó para responderle a Magaly Medina, quien la criticó por mostrarse muy unida al padre de su hijo, pese a los múltiples problemas e infidelidades que sufrió con él.

“No hay nada, siguen patinando con las informaciones, les afecta verme con el papá de mi hijo, no entiendo, si estoy caminando, departiendo no tiene nada de malo. No hemos regresado, así que no se equivoquen, en el otro canal siempre quieren tirarle mala onda, creo yo, una relación de padres tiene que ser para siempre, la amistad está ahí latente y ahí queda” , dijo ‘Sofí' sobre su relación con el exalcalde de La Molina.

En otro momento, se refirió a los comentarios de Magaly Medina, quien le recriminó por permitir que Álvaro Paz de la Barra camine delante de ella y no a su lado.

“No es yo sea una geisha y me dejan atrás, el señor estaba yendo a sacar el carro para que yo no camine más de la cuenta entonces”, aclaró Franco. “No pongas calificativos, ya lo dijo la periodista Andrea Llosa”, agregó.