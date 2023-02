La modelo brasileño Ana Paula Consorte se comunicó con el programa ‘Magaly TV, La Firme’ este 21 de febrero de 2023 y habló sobre su polémico romance con Paolo Guerrero. La pareja del futbolista reveló que está a punto de graduarse de su carrera de Derecho.

“Me estoy graduando de la facultad de Derecho. Este semestre termino algunas materias en línea (...) No trabajo con Instagram, mi objetivo es diferente. Me encanta el área de Derecho y gracias a Dios me graduaré pronto”, dijo la bailarina.

¿Por qué Ana Paula Consorte no quiere casarse con Paolo Guerrero?

Asimismo, la garota aprovechó para dejar en claro que no está entre sus planes contraer matrimonio con el ‘Depredador’: “Ya vivimos una vida de casados, pero si se trata de un papel o de una ceremonia religiosa, nunca fue mi sueño”, comentó.

“Mi preocupación es ser feliz... Ese siempre ha sido mi pensamiento, mucho antes de conocer a Paolo”, añadió.

