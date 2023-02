Este 21 de febrero de 2023, la conductora Magaly Medina arremetió contra la modelo Melissa Paredes, quien la tildó de clasista, racista y acomplejada luego que esta asegurara que su presencia molestó a las socias de un club que visitó el último fin de semana junto a su pareja Anthony Aranda y su hija.

La ‘Urraca’ sacó toda la artillería contra la presentadora de ‘Préndete’ y le recordó su infidelidad con el popular ‘Activador’ que terminó con su matrimonio con Rodrigo Cuba.

“No soy clasista ni racista, yo he contado lo que la gente me contó (...) Lo que creo que en realidad no le agradó fue que me dijeron que ella fue la que apagaba la cuenta. Yo creo que eso fue lo que le molestó que evidenciáramos que su activador no puede ni pagar una cuenta. (...) ¿Quién ha criticado su bikini? Con manzanitas te voy a decir la próxima. Voy a enviarte mi texto con traducción para que me entiendas”, manifestó durante su programa ‘Magaly TV, La Firme’.

“Que le voy a hablar a Melissa Paredes de decencia, si no supo respetar el compromiso con Rodrigo Cuba, el padre de su hija. Si miras para otro lado te vas de manera decente y elegante de la vida de alguien, pero no le haces lo que hiciste al ‘Gato’. No me compares porque yo no soy sapo de tu misma acequia” , agregó.