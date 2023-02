Una vez más, Melissa Paredes decidió hablar y disparar contra Magaly Medina, quien un día antes rajó de su orgullo al mencionar que dos futbolistas la invitaron a un viaje por Lunahuana y un paseo por el Jockey Plaza y además contó que fue a un club donde se lució en hilo dental, siendo la comidilla del raje de los socios.

“En ningún momento vi a ninguna como mujer como tú dices... la única que es acomplejada, eres tú, eres la única que tienes que estar cuidando a su marido si no voltea a ver a otras mujeres. Las mujeres que van a ese club son divinas, regias y seguras de sí misma, así que ubícate”, fue este el comentario que tocó al esposo de Magaly Medina, quien no dudó en cuadrar a la exesposa del ‘Gato’ Cuba.

La ‘urraca’ recordó la infidelidad de Melissa Paredes, burlándose de los consejos que da: “La sacavueltera más grande del Perú me dice que cuide a mi marido”, añadiendo que la decencia no es parte de la vida de la exesposa del ‘Gato’ Cuba, quien fue sorprendido por la infidelidad de la madre de su primera hija con el ‘Activador’: “Qué sabrá ella de decencia si no supo respetar el compromiso con el Gato Cuba, lo hizo a escondida”.

