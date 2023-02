Ricardo Mendoza, Jorge Luna y sus lujosas compras en zapatillas y ropa, fueron motivo de elogios por parte de Magaly Medina, quien resaltó que es fruto de su trabajo y que pueden gastar su dinero como quieran, al igual que ella, quien dejó atrás el usar el mismo zapato para todo, como en su infancia.

Magaly recordó que de niña, sus padres no tenían mucho dinero, por tal motivo tenían que mandar al zapatero sus zapatos de colegio para que los parche o arregle, pero había ocasiones en las que no tenían dinero ni para el zapatero: “A veces, como no había plata para el zapato, le ponían periódico al hueco de la suela para que no se raspe mi pie”.

Al igual que Ricardo Mendoza y Jorge Luna, Magaly Medina ahora se da sus gustos y lujos con el dinero que gana trabajando, motivo por el que celebró ser como sus autodenominados ahijados: “Ahora que la vida me favorece, me compro marcas como mis ahijados”.

