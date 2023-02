Durante la transmisión del programa ‘América Hoy’, Micheille Soifer decidió cuadrar a Ethel Pozo, por criticarle su vestimenta, afirmando que la hija de Gisela Valcárcel no sabe del tema, desatándose una discusión calificada como “de callejón” por Magaly Medina.

Magaly decidió no darle en ningún momento la razón a Michelle Soifer, afirmando que a la ‘aspirante a la internacionalización’, le falta entender que no es una mega estrella: “Creo que demasiados elogios le hace su manager que ella sigue pensando que nadie debe decirle nada, las grandes estrellas saben que todo es parte de este negocio”.

La ‘urraca’ no se detuvo ahí, burlándose de Micheille Soifer por dejarse afectar por las críticas de Ethel pozo, afirmando que no es relevante y que no fue motivo de disculpas por parte de ambos: “lo único bueno fue que Ethel no lloró ni se disculpó, qué bueno que fue Ethel, porque si pasaba con Brunella, habría llorado”.

