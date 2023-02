Durante un informe de programa ‘Magaly TV’, se hizo pública la incursión de Shirley Arica en la plataforma ‘Unlock’, que guarda similitud con ‘OnlyFans’, donde los seguidores pagan por ver contenido subido de tono de sus modelos favoritas.

La ‘urraca’ acusó a Shirley Arica de estar estafando a sus fans que pagan por verla como Dios la trajo al mundo, publicando el mismo contenido que tiene en ‘Instagram’, sin embargo, esto fue desmentido por la modelo, quien de paso le mandó su chiquita la equipo de Magaly Medina.

Shirley declaró para un reconocido diario peruano, que esperaba más del equipo de investigación de la ‘urraca’: “Me sorprende porque yo creo que Magaly tiene un equipo de investigación bastante bueno y no han hecho bien su chamba muchachos, están diciendo que yo repito mi contenido y nada que ver”.

El contenido que tiene similitud, pero que no sería el mismo, fue explicado por Shirley, quien añadió que los ‘urracos’ no habrían pagado por el contenido privado: “En mi Instagram tengo una foto del video que tengo en mi página, que tenga la misma ropa, no quiere decir que sea repetido”.

