Una vez más, las seguidoras de Samuel Suárez estuvieron en el lugar y momento preciso, logrando captar a Aldo Miyashiro junto a Érika Villalobos, con quien anteriormente anunció su rompimiento tras ser ampayado besando a su reportera, Fiorella Retiz.

No fue solo una, fueron tres las seguidoras de Samuel Suárez, quienes reportaron haber visto el pasado domingo por la noche a Érika Villalobos junto a Aldo Miyashiro, siendo testigos de algo que no lograron captar con nitidez con sus celulares: “Aunque no se ve el rostro nítido de Érika, varias ratujas informaron de la salidita de los esposos”.

Según comentó el conductor de ‘Instarandula’, lo que vieron sus seguidoras, daría señales de que el amor está volviendo a nacer entre la pareja que terminó por un escandaloso ampay de infidelidad por parte de Aldo Miyashiro: “compartiendo como si nunca hubiera existido un ampay fulminante”.

Cabe recordar que no es la primera vez que la pareja da señales de reconciliación, ya que pasaron el Año Nuevo juntos, donde además celebraron el estreno de la obra de teatro de Aldo Miyashiro, donde se mostraron alejados en los caminos hacia la celebración, pero juntos cuando llegaban a su destino.

