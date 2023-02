El lunes 20 de febrero, Magaly reveló los comentarios que le dijeron algunos amigos que asistieron a un club, donde se sorprendieron de ver a Melissa Paredes en hilo dental. Estos comentarios no le gustaron nada a la exesposa del ‘Gato’ Cuba, quien despotricó en contra de la ‘urraca’.

Magaly intentó explicar el verdadero motivo por el que Melissa Paredes habría desatado su furia en contra de ella: “Lo que creo que no agradó es que me dijeron que la que pagaba la cuenta era ella, creo que eso no le gustó, que evidenciemos a su Activador, como alguien que no puede pagar la cuenta de un club o restaurante”, burlándose una vez más del bajo ingreso que tendría el bailarín.

Melissa Paredes también intentó dejar entrever que a Magaly le habrían pagado para que hable mal de ella, afirmando que tiene auspiciadores, la ‘urraca’ aclaró que sus auspiciadores son legales y que nadie compra su palabra y decidió dejarle una chiquita a la exmodelo y su nueva pareja: “El único auspiciador que tengo es mi marido, se lo permito porque se quiere dar el gusto, y él quiere, es exitoso, no un muerto de hambre”.

