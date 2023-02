Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para responder las últimas declaraciones que dio Melissa Paredes en “Préndete”, dejando entrever que la popular ‘Urraca’ estaría siendo “auspiciada” para que hable mal de la modelo.

“Ya empezaste la campaña contra mi nuevamente, ya te están auspiciando otra vez, porque de otra forma, no entiendo. ¿Con qué motivo sacarme a mi en algo que no tenía nada que ver?”, dijo la exchica reality.

“¿Qué quiso decir con que tengo auspicio? Los auspiciadores que tengo acá son del canal, los firmes, del programa, no que me auspicien a mi, que me rompan la mano a mi. No, no tengo esas costumbres. Desde chiquita he trabajado, ese tipo de auspiciadores nunca he necesitado. Todo el mundo sabe que mi carrera es limpia”, comenzó respondiendo la figura de ATV.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Medina, muy aparte de asegurar que nadie le paga por hablar mal de alguien en específico de la farándula, comentó con humor que la única persona que le “cumple sus caprichos” es su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

“La corruptela no va conmigo. El único auspiciador que tengo es mi marido y eso, porque se lo permito, porque se quiere dar el gusto, pero no porque yo no pueda. Yo puedo, pero es mi esposo y quiere pues”, señaló entre risas.

