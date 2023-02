Fuertes declaraciones. Magaly Medina no se quedó callada y arremetió con todo contra Melissa Paredes, quien recientemente la tildó de “racista y clasista” por referirse a su estancia en un conocido club limeño.

Y es que la popular ‘Urraca’ señaló que lo que le habría molestado a la modelo, es que su programa haya evidenciado que Anthony Aranda no puede pagar la cuenta cuando ambos salen a divertirse.

“Lo que creo que en realidad no le agradó es que dijeron que ella pagaba la cuenta, le ha molestado que evidenciemos que no puede pagar la cuenta de un restaurante”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la figura de ATV no dudó en destruir a Melissa y comparó el éxito de su esposo, Alfredo Zambrano, con el que tendría el popular ‘Activador’ como bailarín y profesor.

“Mi esposo es exitoso, no es un muerto de hambre (...) Si tú tienes a una persona que le tienes que pagar la cuenta en un restaurante, es tu problema, pero yo siempre digo: una se enamora de quien admira, yo no podría enamorarme de un mamarracho que no admiro”, agregó Medina.

“A esta le debe reventar ver la felicidad en otros. Dirá: ‘esa mostra es feliz, cómo tiene un marido que le paga la cuenta’... Bueno, uno busca al costado lo que uno se merece (...) No te compares, porque yo no soy sapo de tu misma acequia”, finalizó diciendo Magaly entre risas.

TE PUEDE INTERESAR