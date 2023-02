No se quedó callada. Juliana Oxenford no dudó en salir al frente para defender a su esposo Milovan Radovic, debido a un fuerte comentario que tuvo la congresista Tania Ramírez.

“Mi marido puede trabajar donde le de la gana, no trabaja para el estado. Reactiva fue un apoyo que le dio el Gobierno a un montón de empresas que no le debían a la Sunat, que no han sido visitadas por Sunafil, que no tienen problemas con sus trabajadores. Si mi esposo es empresario ¿Por qué no puede acceder? ¿Acaso no es un ciudadano como cualquier otro?”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la periodista de ATV aprovechó la oportunidad para resaltar el trabajo de su esposo como realizar y le mandó también ‘su chiquita’ a los cibernautas que se atrevieron a insultarlo.

“Las mejores campañas publicitarias para fomentar el turismo siempre se licitan con un montón de empresas realizadoras,y mi esposo es realizador y es el que menos comerciales ha realizado, creo que uno o dos. A mi esposo no lo contratan por ser mi esposo, seguramente si saben que es mi esposo, no lo contratan . Métanse conmigo que aquí estoy, con este pecho de gato, sacando las garras cuando se trata de la gente que más quiero”, agregó.

