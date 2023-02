Ana Paula Consorte , la futura madre del cuarto hijo de Paolo Guerrero, se pronunció sobre Alondra García Miró, expareja de ‘Depredador’. La ‘garota’ sacó las garras y defendió su relación antes las críticas que viene recibiendo por embarazarse ‘tan rápido’.

La modelo brasileña negó que haya sido la manzana de la discordia entre Paolo y ‘Alito’, quienes tenían años de romance y la promesa de matrimonio. Según Consorte, cuando inició su noviazgo con el futbolista, él se encontraba soltero.

“Las personas que me escriben no viven mi vida, así que no importa. La relación pasada de Paolo terminó por razones que solo ellos dos conocen. Conocí a Paolo soltero y estamos construyendo nuestra historia . Tengo mi manera, mis creencias, principios y mi cultura. No voy a ser lo que la gente quiere, ni voy a hacer lo que ellos quieren”, sostuvo al comentar sobre las comparaciones que recibe con Alondra.

La bailarina brasileña también minimizó la avalancha de cuestionamientos que recibe por tener al cuarto hijo de Paolo Guerrero.

“No necesito el permiso de nadie para vivir mi vida y hacer lo que quiero. Las personas a las que debo satisfacción están bajo mi techo. Los comentarios no afectan en nada, a veces me río, a veces respondo con un perdón ‘por no preguntarte antes’ o ‘sabes más que yo’, y a veces simplemente borro y bloqueo. Lo único que no tolero es hablar de mis hijos”.

